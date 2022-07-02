Под Мелитополем сошел с рельсов бронепоезд. Оккупанты заявили об обстреле
Утром 2 июля 2022 года под Мелитополем (Запорожская область) с рельсов сошел российский бронепоезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".
Сообщается, что инцидент произошел на участке железной дороги между Акимовкой и Мелитополем.
Издание со ссылкой на заявление оккупационной администрации пишет, что по предварительной информации, бронепоезд был обстрелян из гранатомета. В то же время сами оккупанты говорят, что это был якобы грузовой поезд с продовольствием.
Напомним, ранее законный мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что оккупанты планировали запустить поезд из этого города в Крым.
До этого в мае сообщалось, что украинские партизаны атаковали российский бронепоезд.
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