Под Мелитополем сошел с рельсов бронепоезд. Оккупанты заявили об обстреле

Фото: под оккупированным Мелитополем сошел с рельсов бронепоезд (iz.com.ua)

Утром 2 июля 2022 года под Мелитополем (Запорожская область) с рельсов сошел российский бронепоезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".