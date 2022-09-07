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В Мелитополе подорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум"

Фото: в Мелитополе подорвали штаб "Единой России" (Getty ImageS)
Автор: Артур Родивилов

В результате взрывов в Мелитополе уничтожен штаб "Единой России", который готовил псевдореферендум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Отмечается, что штаб находился на улице Ломоносова в помещении "Новой почты".

"Сегодняшние взрывы в Мелитополе - это минус очередной штаб "Единой России" в здании "Новой почты" по улице Ломоносова, которую захватили оккупанты", - говорится в сообщении.

Ранее в Мелитополе прогремели четыре мощные взрывы.

Также в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы на захваченном русскими войсками аэродроме.

Напомним, что после успешного удара наших бойцов по Антоновскому мосту, партия "Единая Россия" сразу покинула Херсон. Объяснила это тем, что якобы не может осуществлять "гуманитарную деятельность".

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Мелитополь