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У Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум"

Фото: у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії" (Getty ImageS)
Автор: Артур Родивилов

Унаслідок вибухів в Мелітополі знищено штаб "Єдиної Росії", який готував псевдореферендум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Відзначається, що штаб знаходився на вулиці Ломоносова в приміщенні "Нової Пошти".

"Сьогоднішні вибухи в Мелітополі - це мінус черговий штаб "Єдиної Росії" в будівлі "Нової пошти" по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Мелітополі прогриміли чотири потужні вибухи.

Також в окупованому Мелітополі прогриміли вибухи на захопленому російськими військами аеродромі.

Нагадаємо, що після успішного удару наших бійців по Антонівському мосту, партія "Єдина Росія" відразу покинула Херсон. Пояснила це тим, що нібито не може здійснювати "гуманітарну діяльність".

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Мелітополь