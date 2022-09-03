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В Мелитополе снова взрывы. На этот раз на аэродроме

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Мелитополь, Суббота 03 сентября 2022 17:11
В Мелитополе снова взрывы. На этот раз на аэродроме Фото: в Мелитополе взрывы на аэродроме (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Сергей Новиков

В оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прогремели взрывы на захваченном российскими войсками аэродроме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ивана Федорова.

"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз из 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления в который раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым", - отметил он.

Напомним, в ночь на 2 сентября украинские военные нанесли мощный удар по двум российским локациям в Мелитополе. Причем одной из них был склад с боеприпасами в районе аэродрома. После взрыва детонировало еще несколько часов.

До этого было попадание в еще один склад в 15 километрах от оккупированного города.

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Мелитополь Взрыв
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