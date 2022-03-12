В Мелитополе оккупанты заблокировали гуманитарный штаб
Российские войска продолжают попытки прекратить любую деятельность в захваченном Мелитополе. Оккупанты прекратили работу гуманитарного штаба, созданного на базе Дворца культуры имени Шевченко.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.
"Оккупанты в Мелитополе заблокировали гуманитарный штаб, куда местные приходили за продуктами, одеждой и лекарствами. Сейчас они не могут получить помощь", – отметил Геращенко.
Окружение здания штаба прошло после очередного митинга мелитопольцев против захватчиков. Во время его проведения оккупанты похитили одну из местных активисток.
Напомним, что президент Владимир Зеленский призвал Запад посодействовать освобождению из плена мэра Мелитополя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.