ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить похищенного мэра Мелитополя

Новина українською →
Суббота 12 марта 2022 13:36
Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить похищенного мэра Мелитополя Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Украины Владимир Зеленский попросил международное сообщество приложить все усилия для освобождения захваченного российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.

Президент напомнил, что главу Мелитополя захватили в плен накануне. Сегодня же община города продолжила протест с требованием его освобождения.

"Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, всей земле нашей Украины. И они никогда не будут приняты", – заявил Зеленский.

Глава государства заверил, что уже второй день постоянно разговаривает с партнерами по ситуации с Федоровым. Украинский президент призвал их посодействовать освобождению городского головы.

"Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой – Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Шольцу, говорил с президентом Франции Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей", – добавил Зеленский.

Украина, по словам президента, ожидает, что западные политики проявят свое лидерство и добьются освобождению хотя бы одного человека – мэра Мелитополя, олицетворяющего всю общину города.

Напомним, сегодня жители Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить городского голову Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Мелитополь Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
Сенат США поддержал закон о выделении Украине 13 млрд долларов, - Байден
DAILY
Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Не знаю, что в голове у Путина. Но Харьков мужественно стоит