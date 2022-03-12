Зеленский призвал мировых лидеров помочь освободить похищенного мэра Мелитополя
Президент Украины Владимир Зеленский попросил международное сообщество приложить все усилия для освобождения захваченного российскими оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.
Президент напомнил, что главу Мелитополя захватили в плен накануне. Сегодня же община города продолжила протест с требованием его освобождения.
"Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, всей земле нашей Украины. И они никогда не будут приняты", – заявил Зеленский.
Глава государства заверил, что уже второй день постоянно разговаривает с партнерами по ситуации с Федоровым. Украинский президент призвал их посодействовать освобождению городского головы.
"Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой – Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Шольцу, говорил с президентом Франции Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы освободили наших людей", – добавил Зеленский.
Украина, по словам президента, ожидает, что западные политики проявят свое лидерство и добьются освобождению хотя бы одного человека – мэра Мелитополя, олицетворяющего всю общину города.
Напомним, сегодня жители Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить городского голову Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военные.
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