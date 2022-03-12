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У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарний штаб

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Мелітополь, Субота 12 березня 2022 14:26
У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарний штаб Фото: Палац культури імені Тараса Шевченка в Мелітополі (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Російські війська продовжують спроби припинити будь-яку діяльність у захопленому Мелітополі. Окупанти припинили роботу гуманітарного штабу, створеного на базі Палацу культури імені Шевченка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

"Окупанти в Мелітополі заблокували гуманітарний штаб, куди місцеві приходили за продуктами, одягом і ліками. Тепер вони не можуть отримати допомогу", – відзначив Геращенко.

Оточення будівлі штабу відбулося після чергового мітингу мелітопольців проти загарбників. Під час його проведення окупанти викрали одну з місцевих активісток.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Захід посприяти звільненню з полону міського голови Мелітополя.

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