У Мелітополі окупанти заблокували гуманітарний штаб

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

"Окупанти в Мелітополі заблокували гуманітарний штаб, куди місцеві приходили за продуктами, одягом і ліками. Тепер вони не можуть отримати допомогу", – відзначив Геращенко.

Оточення будівлі штабу відбулося після чергового мітингу мелітопольців проти загарбників. Під час його проведення окупанти викрали одну з місцевих активісток.