В Мелитополе оккупанты больше суток "глушат" мобильную связь и интернет

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области уже больше суток "глушится" мобильная связь и интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупанты уже больше суток как "обрубили" мобильную связь и интернет в Мелитополе, тем самым изолировав жителей", - отметил Федоров.

По его словам, захватчики сделали это специально. Во-первых, со вчерашнего для в городе наблюдается оживление передвижение вражеской техники, поэтому они отключили связь, чтобы украинским спецслужбам было сложнее ее отследить.

Во-вторых, у оккупантов есть задача заблокировать жителей захваченных территорий, чтобы у них не было доступа к правдивой информации.

Федоров также добавил, что в городе начали продавать SIM-карты неизвестных российских операторов. Кроме того. жителям Мелитополя приходят SMS-сообщения с опросом по поводу их отношения к российской власти. Федоров призвал не отвечать на них.

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