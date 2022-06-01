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В Мелитополе оккупанты больше суток "глушат" мобильную связь и интернет

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 01:09
В Мелитополе оккупанты больше суток "глушат" мобильную связь и интернет Фото: в Мелитополе "глушат" мобильную связь и интернет (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Во временно оккупированном российскими войсками Мелитополе Запорожской области уже больше суток "глушится" мобильная связь и интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупанты уже больше суток как "обрубили" мобильную связь и интернет в Мелитополе, тем самым изолировав жителей", - отметил Федоров.

По его словам, захватчики сделали это специально. Во-первых, со вчерашнего для в городе наблюдается оживление передвижение вражеской техники, поэтому они отключили связь, чтобы украинским спецслужбам было сложнее ее отследить.

Во-вторых, у оккупантов есть задача заблокировать жителей захваченных территорий, чтобы у них не было доступа к правдивой информации.

Федоров также добавил, что в городе начали продавать SIM-карты неизвестных российских операторов. Кроме того. жителям Мелитополя приходят SMS-сообщения с опросом по поводу их отношения к российской власти. Федоров призвал не отвечать на них.

Чтобы следить за объективной информацией от украинских и зарубежных источников необходимо пользоваться официальными Telegram-каналами и VPN.

Напомним, в ближайшее время Украина не сможет восстановить мобильную связь в Херсонской области.

Мы также писали о том, что в Латвии для украинских беженцев продлили бесплатную мобильную связь.

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