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У Мелітополі окупанти більше доби "глушать" мобільний зв'язок та інтернет

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Середа 01 червня 2022 01:09
У Мелітополі окупанти більше доби "глушать" мобільний зв'язок та інтернет Фото: у Мелітополі "глушать" мобільний зв'язок та інтернет (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

В тимчасово окупованому російськими військами Мелітополі Запорізької області вже більше доби "глушиться" мобільний зв'язок та інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова.

"Окупанти вже більше доби як "обрубили" мобільний зв'язок та інтернет в Мелітополі, тим самим ізолювавши жителів", - зазначив Федоров.

За його словами, загарбники зробили це спеціально. По-перше, з учорашнього для в місті спостерігається пожвавлення пересування ворожої техніки, тому вони відключили зв'язок, щоб українським спецслужбам було складніше її відстежити.

По-друге, у окупантів є завдання заблокувати жителів захоплених територій, щоб у них не було доступу до правдивої інформації.

Федоров також додав, що в місті почали продавати SIM-карти невідомих російських операторів. Крім того, жителям Мелітополя приходять SMS-повідомлення з опитуванням з приводу їх ставлення до російської влади. Федоров закликав не відповідати на них.

Щоб стежити за об'єктивною інформацією від українських і зарубіжних джерел необхідно користуватися офіційними Telegram-каналами і VPN.

Нагадаємо, найближчим часом Україна не зможе відновити мобільний зв'язок у Херсонській області.

Ми також писали про те, що у Латвії для українських біженців продовжили безкоштовний мобільний зв'язок.

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