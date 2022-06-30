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Мелитополь может остаться без газа: мэр назвал причину

Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Оккупированный Мелитополь Запорожской области в ближайшие дни может остаться без централизованного газоснабжения. Поврежден магистральный газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Поврежден магистральный газопровод в районе села Мирное. Давление газа есть только в трубе и осталось на 1-2 суток", - рассказал он.

Также Федоров добавил, что причиной повреждения газопровода стали постоянные обстрелы российских войск.

Напомним, ранее Федоров заявлял, что Вооруженные силы Украины в ближайшие дни или недели могут освободить Херсон, после придет черед и Мелитополя.

Также мы писали, что, по словам Федорова, российские оккупанты заявили, что в Мелитополе основной проблемой являются вороны.

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