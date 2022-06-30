Мелітополь може залишитися без газу: мер назвав причину

Окупований Мелітополь Запорізької області найближчими днями може залишитись без централізованого газопостачання. Пошкоджено магістральний газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону .

Також Федоров додав, що причиною пошкодження газопроводу стали постійні обстріли російських військ.

"Пошкоджено магістральний газопровід у районі села Мирне. Тиск газу є лише у трубі і залишився на 1-2 доби", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Федоров заявляв, що Збройні сили України найближчими днями або тижнями можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.

Також ми писали, що, за словами Федорова, російські окупанти заявили, що у Мелітополі основною проблемою є ворони.

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