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Оккупанты заявили об "освобождении" Мелитополя от ворон, - мэр

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Мелитополь, Пятница 24 июня 2022 12:47
Оккупанты заявили об "освобождении" Мелитополя от ворон, - мэр Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты заявили, что в Мелитополе основной проблемой являются вороны. Поэтому "власти" города выпилили деревья, тем самым "освободив" город от ворон.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"В Мелитополе сегодня нарастает сопротивление и в то время, когда рашисты отрапортовали в своих СМИ, что они освободили жителей временно оккупированного города от ворон, я не шучу. Они сказали, что основная проблема Мелитополя - это вороны и они освободили тем, что выпилили деревья", - заявил он.

Мэр сообщил, что мелитопольские партизаны с сегодняшнего дня открыли сезон охоты. Поэтому по всему городу есть фото одного из основных гауляйтеров. По словам Федорова, за его голову дают 10 тысяч долларов.

Напомним, оккупанты хотят ввести смертную казнь в Мелитополе.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские военные сами устроили взрыв во время "празднования" дня России в городе.

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