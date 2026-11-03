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Меланія Трамп збере в Білому домі представників Росії та України до зустрічі в Абу-Дабі

15:02 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Меланія Трамп збере в Білому домі представників Росії та України до зустрічі в Абу-Дабі Фото: перша леді США Меланія Трамп (Getty Images)
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Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада зустрінеться у Білому домі з представниками Росії та України. Вона також виступить із промовою про перемир'я в Олешках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.

У Білому домі пояснили, що Меланія Трамп особисто збере разом представників двох країн, які воюють між собою.

Таку подію там назвали надзвичайною для історії США.

За даними Білого дому, перша леді сама почала контакти між Росією та Україною.

Вона домоглася перемир'я в Олешках і навколишніх районах Херсонщини. У відомстві назвали це безпрецедентною дипломатичною ініціативою для першої леді США.

Промову про перемир'я в Олешках Меланія Трамп виголосить у четвер, 5 листопада, об 11:00 за східним часом США. Виступ відбудеться у Білому домі.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив про переговори України та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада.

США будуть посередниками, а сторони на робочому рівні обговорять повоєнні безпекові домовленості, деескалацію та гуманітарні питання.

Також президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS NewsHour назвав відносини з президентом США Дональдом Трампом емоційними.

Він закликав американську владу тиснути на главу Кремля, а не на Київ.

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