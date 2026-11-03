Мелания Трамп соберет в Белом доме представителей России и Украины до встречи в Абу-Даби

Первая леди США Мелания Трамп 5 ноября встретится в Белом доме с представителями России и Украины. Она также выступит с речью о перемирии в Олешках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома .

В Белом доме объяснили, что Мелания Трамп лично соберет вместе представителей двух воюющих между собой стран.

Такое событие там назвали чрезвычайным для истории США.

По данным Белого дома, первая леди сама начала контакты между Россией и Украиной.

Она добилась перемирия в Олешках и окрестных районах Херсона. В ведомстве назвали это беспрецедентной дипломатической инициативой первой леди США.

Речь о перемирии в Олешках Мелания Трамп произнесет в четверг, 5 ноября, в 11:00 по восточному времени США. Выступление состоится в Белом доме.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил о переговорах Украины и России в Абу-Даби 10-11 ноября.

США будут посредниками, а стороны на рабочем уровне обсудят послевоенные договоры безопасности, деэскалацию и гуманитарные вопросы.