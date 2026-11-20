Меланія Трамп переконана, що їй вдалося налагодити "довірливі відносини" між Україною та РФ для повернення дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
"Гадаю, ключову роль відіграють стосунки й довіра між українцями та росіянами, які мені вдалося налагодити; ми працюємо дуже професійно та сумлінно", - заявила перша леді США.
Меланія Трамп додала, що призначила свого представника, щоб він постійно був з ними на зв'язку, і сама бере участь у процесі на кожному етапі.
Нагадаємо, в Олешках із 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Його запровадили за координації першої леді США Меланії Трамп.
У межах операції до регіону доставили необхідну допомогу для місцевих жителів, а також евакуювали майже 800 цивільних.
Пізніше, 12 листопада, російський диктатор запропонував провести подібну гуманітарну місію в Костянтинівці. У Кремлі закликали Україну погодитися на локальне перемир'я для евакуації цивільних.
Зазначимо, українська сторона вважає, що РФ може використати паузу для ротації військ і посилення своїх позицій.