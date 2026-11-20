"Гадаю, ключову роль відіграють стосунки й довіра між українцями та росіянами, які мені вдалося налагодити; ми працюємо дуже професійно та сумлінно", - заявила перша леді США.

Меланія Трамп додала, що призначила свого представника, щоб він постійно був з ними на зв'язку, і сама бере участь у процесі на кожному етапі.

Нагадаємо, в Олешках із 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Його запровадили за координації першої леді США Меланії Трамп.

У межах операції до регіону доставили необхідну допомогу для місцевих жителів, а також евакуювали майже 800 цивільних.