"Думаю, ключевую роль играют отношения и доверие между украинцами и россиянами, которые мне удалось наладить; мы работаем очень профессионально и добросовестно", - заявила первая леди США.

Мелания Трамп добавила, что назначила своего представителя, чтобы он постоянно был с ними на связи, и сама участвует в процессе на каждом этапе.

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал гуманитарный режим прекращения огня. Его ввели при координации первой леди США Мелании Трамп.

В рамках операции в регион доставили необходимую помощь местным жителям, а также эвакуировали почти 800 гражданских.