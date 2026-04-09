Меланія Трамп відхрестилася від зв'язків з Епштейном

Спростування зв'язків з Епштейном

Перша леді наголосила, що ніколи не була подругою Епштейна та не мала стосунків із ним чи його спільницею Гілейн Максвелл.

За її словами, вона випадково зустрічалася з ними на публічних заходах у Нью-Йорку чи Палм-Біч, оскільки це було звичним для тогочасних соціальних кіл.

"Я ніколи не дружила з Епштейном. Нас із Дональдом час від часу запрошували на ті ж вечірки, що й Епштейна, оскільки перетин соціальних кіл є поширеним явищем", - зазначила вона.

Також вона спростувала чутки про те, що саме Епштейн познайомив її з майбутнім чоловіком. Трамп стверджує, що зустріла Дональда на вечірці у 1998 році, тоді як з Епштейном вперше побачилася лише у 2000 році.

Захист репутації та суди

Меланія Трамп назвала звинувачення на свою адресу політично мотивованими та спрямованими на очорнення її імені. Вона підкреслила, що її ім'я ніколи не фігурувало в судових документах чи показаннях свідків у справі Епштейна.

"Мої адвокати та я успішно боролися з цією необґрунтованою брехнею та продовжуватимемо без вагань підтримувати мою бездоганну репутацію", - заявила Трамп, додавши, що низка видань та осіб уже були змушені публічно перепросити за наклеп.

Заклик до Конгресу

Меланія Трамп виступила з ініціативою дати можливість жінкам, які вижили після злочинів Епштейна, свідчити перед законодавцями.

"Я закликаю Конгрес забезпечити жінкам, які стали жертвами Епштейна, публічні слухання... Кожна жінка повинна мати свій день, щоб розповісти свою історію публічно", - підсумувала вона.