Меланія Трамп уперше відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешок

"Дружина президента США упреше прокоментувала завершення евакуації жителів Олешок, якій вона сприяла увесь час.

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - написала Меланія Трамп.

Також вона зробила репост повідомлення українського омбудсмана Дмитра Лубінця про завершення місії з порятунку людей.

Що важливо розуміти, саме Меланія Трамп була однією з публічних прихильниць запровадження режиму припинення вогню в районі Олешок, щоб врятувати заблокованих там мирних жителів.

"Разом ми можемо побудувати мирну планету, світ, сповнений надії для наших дітей", - додала дружина президента США."