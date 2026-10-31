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Меланія Трамп уперше відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешок

18:40 31.10.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: Меланія Трамп (Getty Images)

Успішна місія з евакуації мешканців Олешок, яка завершилася 31 жовтня, дає надію на встановлення сталого миру між Україною та РФ.

Про це заявила перша леді США Меланія Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Х.

"Дружина президента США упреше прокоментувала завершення евакуації жителів Олешок, якій вона сприяла увесь час.

"Надія на стійкий мир. Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну", - написала Меланія Трамп.

Також вона зробила репост повідомлення українського омбудсмана Дмитра Лубінця про завершення місії з порятунку людей.

Що важливо розуміти, саме Меланія Трамп була однією з публічних прихильниць запровадження режиму припинення вогню в районі Олешок, щоб врятувати заблокованих там мирних жителів.

"Разом ми можемо побудувати мирну планету, світ, сповнений надії для наших дітей", - додала дружина президента США."

Локальне перемир'я України та РФ

27 жовтня у районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада.

Український омбудсман Дмитро Лубинець повідомив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках минули без порушень.

Згодом також стало відомо, що Київ і Москва погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.

А 31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що евакуйовані жителі Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині.

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Сполучені Штати АмерикиОлешкиМелания ТрампВійна Росії проти України