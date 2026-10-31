Мелания Трамп впервые отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек

Локальное перемирие Украины и РФ

Напомним, 27 октября в районе временно оккупированных Олешек Херсонской области ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Она включает в себя помощь гражданским и эвакуацию жителей. Режим тишины продлиться до 22:59 1 ноября.

Вчера уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что первые 30 часов перемирия в Олешках прошли без инцидента. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает координировать выполнение достигнутых договоренностей с целью помочь жителям города.

Также мы писали, что по данным Fox News, Украина и Россия согласовали ежемесячную помощь в Херсонской области после гуманитарной миссии в Олешках.