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Мелания Трамп сделала тест на коронавирус

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 05:34
Мелания Трамп сделала тест на коронавирус
Фото: Мелания Трамп (instagram.com/flotus)

Тест дал отрицательный результат

Первая леди США Мелания Трамп сделала тест на выявление коронавируса. Об этом на брифинге заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает The Washington Times.

У президента спросили, прошла ли его супруга тест коронавирус.

"Да, она в порядке. Отрицательный (результат - ред)",- сказал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что сделал тест на выявление коронавируса вечером 13 марта, после того как он встречался с бразильским чиновником, у которого оказался положительный результат на коронавирус. Результат Трампа был отрицательным. Пока он не намерен больше повторять тест.

Вице-президент Майк Пенс и его жена Карен Пенс также сделали тест на выявление коронавируса. Оба тесты дали отрицательный результат. Обследование супруги проходили после того, как стало известно, что сотрудник аппарата Пенса заразился коронавирусом. Однако Пенс и президент США Дональд Трамп не имели с ним тесных контактов.

Ранее американский конгрессмен-республиканец Марио Диас-Баларт от штата Флорида, стал первым членом Конгресса, у которого подтвердили заражение коронавирусом COVID-19.

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