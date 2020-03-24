Меланія Трамп зробила тест на коронавірус

Фото: Меланія Трамп (instagram.com/flotus)

Тест дав негативний результат

Перша леді США Меланія Трамп зробила тест на виявлення коронавірусу. Про це на брифінгу заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, повідомляє The Washington Times.

У президента запитали, чи пройшла його дружина тест коронавірус.

"Так, вона в порядку. Негативний (результат - ред)",- сказав Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на виявлення коронавірусу ввечері 13 березня, після того, як він зустрічався з бразильським чиновником, у якого виявився позитивний результат на коронавірус. Результат Трампа був негативним. Поки він не має наміру більше повторювати тест.

Віце-президент Майк Пенс і його дружина Карен Пенс також зробили тест на виявлення коронавірусу. Обидва тести дали негативний результат. Обстеження подружжя проходило після того, як стало відомо, що співробітник апарату Пенса заразився коронавірусом. Однак Пенс і президент США Дональд Трамп не мали з ним тісних контактів.

Раніше американський конгресмен-республіканець Маріо Діас-Баларт від штату Флорида, став першим членом Конгресу, у якого підтвердили зараження коронавірусом COVID-19.