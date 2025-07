Меланія і не лише. Як родичі Трампа впливають на політику президента США

Головне:

Минулого тижня Президент США Дональд Трамп зробив різкий поворот у своєму ставленні до Росії, анонсувавши за 50 днів вторинні торгові тарифи, якщо Путін не піде на припинення війни. Між іншим, господар Білого дому зазначив, що на його рішення частково вплинула дружина – Меланія Трамп.

"Я повертаюся додому і кажу першій леді: сьогодні мав розмову з Володимиром, і вона була чудовою. А вона відповідає: "Серйозно? Щойно ще одне місто зазнало удару", – розповів Трамп журналістам 14 липня.

Меланія Трамп, яка зростала поблизу "залізної завіси" у Словенії – частині колишньої Югославії – раніше виявляла більшу підтримку України, ніж президент США. Також вважається, що вона вплинула на рішення Трампа щодо посилення міграційної політики.

Це далеко не перший випадок, коли члени сім'ї Трампа впливають на його політичні рішення.

Сім'я Кушнерів – Джаред та Іванка

Родичі Трампа мали великий вплив на його політику ще під час першого президентського терміну. Найбільш помітним серед них був Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа через шлюб з його дочкою Іванкою. Як старший радник президента, він мав широкий спектр обов’язків.

Кушнер очолював Офіс американських інновацій, створений за ініціативою Трампа. Установа мала застосовувати методи бізнесу для державної політики: модернізації ІТ-систем уряду чи стимулювання економічної активності у США.

Кушнер був ключовою постаттю в переговорах щодо Угод Авраама 2020 року, які нормалізували відносини між Ізраїлем та кількома арабськими країнами – ОАЕ, Бахрейном, Марокко і Суданом.

Крім того, Джаред консультував президента США щодо відносин із Китаєм, Мексикою та Канадою, а також брав участь у переговорах щодо торговельної угоди USMCA між США, Мексикою та Канадою.

Іванка – дочка Дональда Трампа – з 2017 року стала радником президента США без зарплати. Вона також була директором Офісу економічних ініціатив та підприємництва, створеного в рамках адміністрації Трампа.

Іванка і Джаред (фото: Getty Images)

Іванка брала участь у обговоренні різноманітних питань, включаючи економічну політику, освіту, підтримку жінок і сімей, а також міжнародну дипломатію. А у 2017 році вона взагалі представляла адміністрацію США на саміті G20.

Із завершенням першого терміну Трампа Джаред та Іванка відійшли від політики. Як зазначає USA Today, переломним моментом для них став Штурм Капітолію 6 січня 2021 року, що стало найбільшою державною кризою в історії США з часів Громадянської війни.

Джаред та Іванка намагалися переконати Трампа засудити насильство та визнати поразку на виборах 2020 року, але їхні поради були значною мірою проігноровані.

У подкасті The Skinny Confidential Him & Her у 2025 році Іванка зазначила, що хоче підтримувати батька як дочка, а не як політичний радник, і що її пріоритетом є сім’я. Джаред Кушнер після завершення роботи в Білому домі повернувся до бізнесу, очолюючи приватну інвестиційну компанію Affinity Partners.

Хоча Іванка повністю відійшла від політики, її чоловік зберігає частковий вплив. Наприклад, він консультував адміністрацію щодо близькосхідної політики, зокрема щодо розширення Угод Авраама, яке зараз на часі. Також він допомагав із підбором кадрів для другої адміністрації Трампа. Водночас батька Джареда – Чарльза Кушнера Трамп призначив послом США у Франції.

Лара Трамп

Із закінченням першого терміну Трампа на помітніші ролі вийшла Лара, дружина Еріка, третього сина президента США. Ба більше, відіграла не останню роль у його поверненні до влади.

Лара була активною ще під час першого терміну Трампа, а також працювала старшим консультантом у невдалій кампанії з переобрання президента США 2020 року.

На відміну від Іванки та Джареда, Лара виступала на мітингу "Save America" 6 січня 2021 року у Вашингтоні, підтримуючи риторику про "вкрадені вибори". Мітинг передував штурму Капітолію. Крім Лари на мітингу були присутні її чоловік Ерік та Дональд Трамп-молодший, зірка якого зійде трохи згодом.

Лара Трамп (фото: Getty Images)

У лютому 2024 року Дональд Трамп підтримав Лару як кандидатку на посаду співголови Республіканського національного комітету (RNC) - керівного органу Республіканської партії. Як співголова, Лара реформувала RNC, щоб зробити його більш відповідним баченню Дональда Трампа. Вона звільнила десятки працівників, уклала союзи з прихильниками теорій про фальсифікацію виборів.

Лара також координувала програму "захисту виборів", які програв Трамп. подавши понад 90 судових позовів. Втім тоді це не допомогло повернути Трампа до влади.

9 грудня 2024 року Лара оголосила про відставку з посади співголови RNC, заявивши, що виконала три головні цілі: успіхи у залученні коштів від спонсорів для партії, забезпечення прозорості виборів і залучення нових виборців.

Наразі Лара Трамп не займає офіційних політичних посад у Республіканській партії, але залишається впливовою постаттю в консервативних колах. Серед іншого, вона працює ведучою на телеканалі Fox News та робила спроби почати кар'єру співачки.

Дональд Трамп-молодший

На другому терміні Трамп менше покладається на сім’ю, оскільки залучив досвідчених помічників ззовні. Зокрема, мова йде про очільницю його апарату С'юзан Вайлз.

Наразі найбільше політичного впливу набув син президента США Дональд Трамп-молодший. За даними Reuters, він був найвпливовішим членом родини Трампів у перехідний період (з листопада по січень цього року), коли його батько – президент США – формував свій кабінет. Завданням Трампа-молодшого було перевіряти кандидатів на лояльність.

Трамп-молодший є одним із співзасновників приватного закритого клубу з промовистою назвою "Executive Branch" (виконавча гілка). Він позиціонується як елітний приватний клуб, призначений для бізнес-магнатів та політичних експертів, які прагнуть налагодити зв’язки з адміністрацією Трампа.

Дональд Трамп-молодший (фото: Getty Images)

За словами анонімних джерел NBC News, клуб створений для забезпечення приватного простору, де його члени можуть взаємодіяти з радниками та членами адміністрації Трампа без присутності преси чи лобістів. Членський внесок у клуб складає 500 тис. доларів.

Син президента поєднує неформальний політичний вплив із бізнесом. З моменту перемоги його батька на виборах 2024 року, Трамп-молодший увійшов до складу щонайменше восьми корпоративних рад, в основному, пов'язаних з інвестиційним фондом "1789 Capital", що працює з компаніями, які дотримуються "консервативного світогляду".

У квітні цього року Трамп-молодший здійснив турне кількома іноземними країнами, включаючи Сербію, Угорщину та Болгарію, де він ознайомився з проектами у сфері нерухомості, виголосив промови та зустрівся з урядовцями. Поїздка позиціонувалася як бізнесова, але мала і політичний підтекст. Зокрема, у Сербії він зустрічався з президентом Александром Вучичем.

Трамп-молодший критикував надання допомоги Україні, називаючи її "корумпованою". У листопаді минулого року, перед початком другого терміну батька, він поширив відео, яке висміювало президента України Володимира Зеленського, із підписом: "POV: тобі залишилося 38 днів до втрати твоєї ‘допомоги’". Проте останнім часом Трамп-молодший утримується від публічних заяв на адресу України і загалом мало говорить про політику. Проте у травні він не виключив, що колись балотуватиметься на пост президента.

В цілому, родинні зв'язки для президента США є важливими, але не головними в процесі прийняття рішень. Політична система США є надто складною, аби все у ній вирішувалося на особистому рівні. Проте, у переломні моменти близьке оточення все ж може схиляти президента США на ту чи іншу сторону.