Мелания и не только. Как родственники Трампа влияют на политику президента США

На прошлой неделе Президент США Дональд Трамп сделал резкий поворот в своем отношении к России, анонсировав через 50 дней вторичные торговые тарифы, если Путин не пойдет на прекращение войны. Между прочим, хозяин Белого дома отметил, что на его решение частично повлияла жена – Мелания Трамп.

"Я возвращаюсь домой и говорю первой леди: сегодня имел разговор с Владимиром, и он был замечательным. А она отвечает: "Серьезно? Только что еще один город подвергся удару", – рассказал Трамп журналистам 14 июля.

Мелания Трамп, которая росла вблизи "железного занавеса" в Словении – части бывшей Югославии – ранее проявляла большую поддержку Украины, чем президент США. Также считается, что она повлияла на решение Трампа по ужесточению миграционной политики.

Это далеко не первый случай, когда члены семьи Трампа влияют на его политические решения.

Семья Кушнеров – Джаред и Иванка

Родственники Трампа имели большое влияние на его политику еще во время первого президентского срока. Наиболее заметным среди них был Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа из-за брака с его дочерью Иванкой. Как старший советник президента, он имел широкий спектр обязанностей.

Кушнер возглавлял Офис американских инноваций, созданный по инициативе Трампа. Учреждение должно было применять методы бизнеса для государственной политики: модернизации ИТ-систем правительства или стимулирования экономической активности в США.

Кушнер был ключевой фигурой в переговорах по Соглашениям Авраама 2020 года, которые нормализовали отношения между Израилем и несколькими арабскими странами – ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом.

Кроме того, Джаред консультировал президента США по отношениям с Китаем, Мексикой и Канадой, а также участвовал в переговорах по торговому соглашению USMCA между США, Мексикой и Канадой.

Иванка – дочь Дональда Трампа – с 2017 года стала советником президента США без зарплаты. Она также была директором Офиса экономических инициатив и предпринимательства, созданного в рамках администрации Трампа.

Иванка и Джаред (фото: Getty Images)

Иванка участвовала в обсуждении различных вопросов, включая экономическую политику, образование, поддержку женщин и семей, а также международную дипломатию. А в 2017 году она вообще представляла администрацию США на саммите G20.

С завершением первого срока Трампа Джаред и Иванка отошли от политики. Как отмечает USA Today, переломным моментом для них стал Штурм Капитолия 6 января 2021 года, что стало крупнейшим государственным кризисом в истории США со времен Гражданской войны.

Джаред и Иванка пытались убедить Трампа осудить насилие и признать поражение на выборах 2020 года, но их советы были в значительной степени проигнорированы.

В подкасте The Skinny Confidential Him & Her в 2025 году Иванка отметила, что хочет поддерживать отца как дочь, а не как политический советник, и что ее приоритетом является семья. Джаред Кушнер после завершения работы в Белом доме вернулся к бизнесу, возглавляя частную инвестиционную компанию Affinity Partners.

Хотя Иванка полностью отошла от политики, ее муж сохраняет частичное влияние. Например, он консультировал администрацию по ближневосточной политике, в частности по расширению Соглашений Авраама, которое сейчас актуально. Также он помогал с подбором кадров для второй администрации Трампа. В то же время отца Джареда – Чарльза Кушнера Трамп назначил послом США во Франции.

Лара Трамп

С окончанием первого срока Трампа на более заметные роли вышла Лара, жена Эрика, третьего сына президента США. Более того, сыграла не последнюю роль в его возвращении к власти.

Лара была активной еще во время первого срока Трампа, а также работала старшим консультантом в неудачной кампании по переизбранию президента США 2020 года.

В отличие от Иванки и Джареда, Лара выступала на митинге "Save America" 6 января 2021 года в Вашингтоне, поддерживая риторику об "украденных выборах". Митинг предшествовал штурму Капитолия. Кроме Лары на митинге присутствовали ее муж Эрик и Дональд Трамп-младший, звезда которого взойдет чуть позже.

Лара Трамп (фото: Getty Images)

В феврале 2024 года Дональд Трамп поддержал Лару как кандидата на должность сопредседателя Республиканского национального комитета (RNC) –руководящего органа Республиканской партии. Как сопредседатель, Лара реформировала RNC, чтобы сделать его более соответствующим видению Дональда Трампа. Она уволила десятки сотрудников, заключила союзы со сторонниками теорий о фальсификации выборов.

Лара также координировала программу "защиты выборов", которые проиграл Трамп. подав более 90 судебных исков. Впрочем, тогда это не помогло вернуть Трампа к власти.

9 декабря 2024 года Лара объявила об отставке с должности сопредседателя RNC, заявив, что выполнила три главные цели: успехи в привлечении средств от спонсоров для партии, обеспечение прозрачности выборов и привлечение новых избирателей.

Сейчас Лара Трамп не занимает официальных политических должностей в Республиканской партии, но остается влиятельной фигурой в консервативных кругах. Среди прочего, она работает ведущей на телеканале Fox News и делала попытки начать карьеру певицы.

Дональд Трамп-младший

На втором сроке Трамп меньше полагается на семью, поскольку привлек опытных помощников извне. В частности, речь идет о руководительнице его аппарата Сьюзан Уайлз.

Сейчас наибольшее политическое влияние приобрел сын президента США Дональд Трамп-младший. По данным Reuters, он был самым влиятельным членом семьи Трампов в переходный период (с ноября по январь этого года), когда его отец – президент США – формировал свой кабинет. Задачей Трампа-младшего было проверять кандидатов на лояльность.

Трамп-младший является одним из соучредителей частного закрытого клуба с красноречивым названием "Executive Branch" (исполнительная ветвь). Он позиционируется как элитный частный клуб, предназначенный для бизнес-магнатов и политических экспертов, которые стремятся наладить связи с администрацией Трампа.

Дональд Трамп-младший (фото: Getty Images)

По словам анонимных источников NBC News, клуб создан для обеспечения частного пространства, где его члены могут взаимодействовать с советниками и членами администрации Трампа без присутствия прессы или лоббистов. Членский взнос в клуб составляет 500 тыс. долларов.

Сын президента сочетает неформальное политическое влияние с бизнесом. С момента победы его отца на выборах 2024 года, Трамп-младший вошел в состав не менее восьми корпоративных советов, в основном, связанных с инвестиционным фондом "1789 Capital", работающим с компаниями, которые придерживаются "консервативного мировоззрения".

В апреле этого года Трамп-младший совершил турне по нескольким странам, включая Сербию, Венгрию и Болгарию, где он ознакомился с проектами в сфере недвижимости, произнес речи и встретился с чиновниками. Поездка позиционировалась как бизнесовая, но имела и политический подтекст. В частности, в Сербии он встречался с президентом Александром Вучичем.

Трамп-младший критиковал оказание помощи Украине, называя ее "коррумпированной". В ноябре прошлого года, перед началом второго срока отца, он распространил видео, высмеивающее президента Украины Владимира Зеленского, с подписью: "POV: тебе осталось 38 дней до потери твоей "помощи"". Однако в последнее время Трамп-младший воздерживается от публичных заявлений в адрес Украины и вообще мало говорит о политике. Однако в мае он не исключил, что когда-то будет баллотироваться на пост президента.

В целом, родственные связи для президента США являются важными, но не главными в процессе принятия решений. Политическая система США слишком сложная, чтобы все в ней решалось на личном уровне. Однако, в переломные моменты близкое окружение все же может склонять президента США на ту или иную сторону.