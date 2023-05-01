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У Мексиці автобус зірвався зі скелі, щонайменше 18 людей загинули

Фото: в Мексиці автобус зірвався зі скелі: є загиблі (facebook/AndrésManuelLópezObrador)
Автор: Максим Шушко

Щонайменше 18 людей загинули в результаті падіння автобуса зі скелі на заході Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У штаті Наяріт в Мексиці автобус впав із 15-ти метрової висоти. Внаслідок аварії загинули щонайменше 18 людей, ще 33 отримали поранення.

"З першого моменту ми працювали скоординовано з різними федеральними органами влади та органами штату, щоб надати невідкладну увагу жертвам", - зазначили в прокуратурі штату Наяріт.

Місцева влада повідомила, що загинули 11 жінок і семеро чоловіків. Щонайменше 11 неповнолітніх доставлено до лікарень для надання медичної допомоги.

Раніше ми повідомляли, Володимир Зеленський звернувся до Конгресу Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України.

Нагадаємо, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпигунстві за його урядом.

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Мексика