Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор звинуватив Пентагон у шпигунстві за його урядом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На тлі зростання напруженості між військово-морськими силами США та армією Мексики президент повідомив, що почне засекречувати інформацію зі збройних сил для захисту національної безпеки.
"Тепер ми збираємося захистити інформацію від ВМС і Міністерства оборони США, тому що ми є об’єктом шпигунства з боку Пентагону", - сказав Лопес Обрадор на своїй щоденній прес-конференції.
У Пентагоні зазначили, що Міністерство оборони США має міцне партнерство у сфері оборони з армією та флотом Мексики, і що організації вирішують спільні виклики, поважаючи суверенітет один одного та відповідні програми зовнішньої політики".
Раніше ми писали, в Мексиці на курорті група бойовиків влаштувала стрілянину внаслідок якої загинуло семеро людей, серед них одна дитина.
Нагадаємо, у раді національної безпеки США заявили, що оприлюднені секретні документи Пентагону можуть бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані США.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.