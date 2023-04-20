Зеленський закликав Конгрес Мексики захистити територіальну цілісність України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ваш голос у Генеральній Асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях дуже важливий. Це голос на захист принципів і цілей Статуту ООН і, отже, на захист територіальної цілісності України та всіх країн світу", - заявив він.

Видання зазначає, що Зеленський отримав овації від законодавців до і після свого виступу.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав Мексику відмовитися від нейтралітету, підтримати Україну у війні, яку розпочала Росія, та надати допомогу.

Крім того, раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував запровадити п'ятирічне перемир'я по всьому світу, маючи на увазі й Україну. Тим не менш, мексиканський лідер підкреслив, що його країна не вводитиме санкції проти Росії.

В Україні таку "мирну ініціативу" розкритикували, заявивши, що такий план вигідний лише Кремлю.

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