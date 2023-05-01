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В Мексике автобус сорвался со скалы, по меньшей мере, 18 человек погибли

Фото: в Мексике автобус сорвался со скалы: есть погибшие (facebook/AndrésManuelLópezObrador)
Автор: Максим Шушко

По меньшей мере, 18 человек погибли в результате падения автобуса со скалы на западе Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В штате Наярит в Мексике автобус упал с 15-метровой высоты. В результате аварии погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 получили ранения.

"С первого момента мы работали скоординированно с разными федеральными органами власти и органами штата, чтобы уделить безотлагательное внимание жертвам", - отметили в прокуратуре штата Наярит.

Местные власти сообщили, что погибли 11 женщин и семь мужчин. По меньшей мере 11 несовершеннолетних доставлены в больницы для оказания медицинской помощи.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский обратился к Конгрессу Мексики с призывом помочь защитить территориальную целостность Украины.

Напомним, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обвинил Пентагон в шпионаже за его правительством.

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Мексика