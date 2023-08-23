В Мексиці автобус врізався у вантажівку: 16 загиблих, десятки поранених

В Мексиці, на шосе Куакнопалан-Оахака, зіштовхнулися автобус і вантажівка - загинуло 16 людей, ще 36 дістали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Нагадаємо, що в травні цього року у штаті Наяріт в Мексиці автобус впав із 15-ти метрової висоти. Внаслідок аварії загинули щонайменше 18 людей, ще 33 отримали поранення.
А в квітні група бойовиків влаштувала стрілянину на курорті Ла-Пальма. Загинуло семеро людей, серед них одна дитина.
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