В Мексиці автобус врізався у вантажівку: 16 загиблих, десятки поранених

Надзвичайні події в Мексиці

Нагадаємо, що в травні цього року у штаті Наяріт в Мексиці автобус впав із 15-ти метрової висоти. Внаслідок аварії загинули щонайменше 18 людей, ще 33 отримали поранення.

А в квітні група бойовиків влаштувала стрілянину на курорті Ла-Пальма. Загинуло семеро людей, серед них одна дитина.

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