В Мексике автобус врезался в грузовик: 16 погибших, десятки раненых

Происшествия в Мексике

Напомним, что в мае этого года в штате Наярит в Мексике автобус упал с 15-метровой высоты. В результате аварии погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 получили ранения.

А в апреле группа боевиков устроила стрельбу на курорте Ла-Пальма. Погибли семь человек, среди них один ребенок.

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