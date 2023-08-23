В Мексике автобус врезался в грузовик: 16 погибших, десятки раненых

В Мексике, на шоссе Куакнопалан-Оахака, столкнулись автобус и грузовик - погибли 16 человек, еще 36 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Напомним, что в мае этого года в штате Наярит в Мексике автобус упал с 15-метровой высоты. В результате аварии погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 получили ранения.
А в апреле группа боевиков устроила стрельбу на курорте Ла-Пальма. Погибли семь человек, среди них один ребенок.
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