У Мексиці автобус зірвався зі скелі, щонайменше 18 людей загинули

Щонайменше 18 людей загинули в результаті падіння автобуса зі скелі на заході Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У штаті Наяріт в Мексиці автобус впав із 15-ти метрової висоти. Внаслідок аварії загинули щонайменше 18 людей, ще 33 отримали поранення.

"З першого моменту ми працювали скоординовано з різними федеральними органами влади та органами штату, щоб надати невідкладну увагу жертвам", - зазначили в прокуратурі штату Наяріт.

Місцева влада повідомила, що загинули 11 жінок і семеро чоловіків. Щонайменше 11 неповнолітніх доставлено до лікарень для надання медичної допомоги.