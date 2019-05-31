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В Мексике заявили, что пошлины США для страны могут стать катастрофическими


Новые тарифы для Мексики обвалят экономику страны

Если Соединенные Штаты введут дополнительные тарифы на товары из Мексики, то это станет для страны катастрофическим. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил заместитель министра иностранных дел Мексики по Северной Америке Хесус Сеад, это нанесет сильный удар по экономике Мексики. Об этом он сказал в четверг, 30 мая, после заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести 5-процентный тариф на все товары, поступающие из Мексики, начиная с 10 июня, "пока не будет остановлена нелегальная иммиграция через южную границу".

Напомним, Трамп заявил 30 мая, что если ситуация на границе с Мексикой не будет изменена, к июлю пошлины возрастут до уровня 10%, в августе они будут составлять 15%, в сентябре - 20%, октябре - 25%.

Отметим, по данным экономистов издания Bloomberg, эскалация торговой войны США с Китаем может обойтись мировой экономике в 600 млрд долларов. Так: введение новых, повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что до 2021 года мировая экономика потеряет около 600 млрд долларов.

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