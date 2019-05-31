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У Мексиці заявили, що мита США для країни можуть стати катастрофічними


Нові тарифи для Мексики обвалять економіку країни

Якщо Сполучені Штати введуть додаткові тарифи на товари з Мексики, то це стане катастрофічним для країни. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Мексики по Північній Америці Хесус Сєад, це завдасть сильного удару по економіці Мексики. Про це він сказав у четвер, 30 травня, після заяви президента США Дональда Трампа про намір ввести 5-відсотковий тариф на всі товари, що надходять з Мексики, починаючи з 10 червня, "поки не буде зупинена нелегальна імміграція через південний кордон".

Нагадаємо, Трамп заявив 30 травня, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.

Відзначимо, за даними економістів видання Bloomberg, ескалація торговельної війни США з Китаєм може обійтися світовій економіці в 600 млрд доларів. Так: введення нових, підвищених мит США на китайський імпорт може призвести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 млрд доларів.

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