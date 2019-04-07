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У Мексиці внаслідок збройних нападів загинули 18 людей

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 23:06
У Мексиці внаслідок збройних нападів загинули 18 людей
Фото: поліція Мексики (з відкритих джерел)

Під час нападу в Апасео-де-Альто загинули 8 осіб

В Мексиці відбулися кілька озброєних нападів, а також зіткнень між протиборчими злочинними угрупованнями, не менше 18 осіб загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Excelsior.

Як повідомляється, один з нападів відбувся у муніципалітеті Апасео-де-Альто, де загинули вісім чоловік, у тому числі троє дітей.

Зазначено, що штат Гуанахуато до цього часу перетворився в один із найбільш неблагополучних регіонів Мексики. З 2015 по 2018 рік кількість умисних вбивств у штаті, згідно з офіційними даними, зросла на 400%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Мексиці багатомільярдними санкціями і підвищенням мит на вироблені в Мексиці автомобілі.

Раніше на брифінгу в Білому домі Трамп допустив введення мит на автомобілі з Мексики.

Як повідомляло РБК-Україна, на цьому тижні глава США знову пригрозив Мексиці закриттям кордону. "Конгрес повинен зібратися і негайно ліквідувати лазівки на кордоні. У разі бездіяльності межа або її великі ділянки будуть закриті. Це національний надзвичайний стан", - наголошував американський лідер.

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