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В Мексике во время вооруженного нападения погибли более 10 человек

Автор: РБК-Украина

На западе Мексики в муниципалитете Тонала штата Халиско неизвестные расстреляли 13 человек. Прокуратура региона начала расследование по факту массового убийства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Тела десяти мужчин были обнаружены на улице Эмилиано Сапата. Кроме того, в доме был обнаружен несовершеннолетний, у которого также были огнестрельные ранения. Он погиб.

Еще двоих - женщину и ребенка - госпитализировали.

По информации местного издания Radio Formula, огонь открыли неизвестные на трех автомобилях. После стрельбы они скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их поиски продолжаются.

На место стрельбы прибыли сотрудники Национальной гвардии и Министерства национальной обороны. Что стало массового убийства, неизвестно.

Напомним, ранее во Флориде агенты ФБР хотели провести обыск в одном из домов в городе Санрайз в рамках расследования дела о детской порнографии. Подозреваемый по делу открыл огонь по агентам ФБР, в результате чего двое погибли и еще несколько получили ранения.

Кроме того, в городе Хай-Пойнт, штата Северная Каролина, мужчина открыл стрельбу по правоохранителях, которые патрулировали улицу. В результате происшествия пострадали три полицейских.

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Новости Украины нападениеМексикаСтрельба
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