У Мексиці під час збройного нападу загинули понад 10 осіб

На заході Мексики у муніципалітеті Тонала штату Халіско невідомі розстріляли 13 осіб. Прокуратура регіону почала розслідування за фактом масового вбивства.
Кабінет десяти чоловіків були виявлені на вулиці Еміліано Сапата. Крім того, в будинку був виявлений неповнолітній, у якого також були вогнепальні поранення. Він загинув.
Ще двох - жінку і дитину - госпіталізували.
За інформацією місцевого видання Radio Formula, вогонь відкрили невідомі на трьох автомобілях. Після стрілянини вони зникли в невідомому напрямку. Зараз їх пошуки тривають.
На місце стрілянини прибули співробітники Національної гвардії і Міністерства національної оборони. Що стало масового вбивства, невідомо.
Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентам ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.
Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.