В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека

В результате циклона "Ханна" на севере Мексики погибли четыре человека. Еще шесть считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает газета El País.



Отмечается, что мощный ураган привел к сильным наводнениям в трех штатах - Тамаулипас, Коауила и Нуэво-Леон.



В городе Рейноса проливные дожди, вызванные циклоном, затопили детскую больницу. Стихия обрушилась на штат Тамаулипас в разгар коронавируса.

Напомним, 25 июля Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил о формировании первого в этом году тропического шторма над Атлантикой.

Спустя день стало известно, что стихия усилилась до урагана и достигла берегов Техаса.

Также ураган разрушил фрагмент стены, выстроенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции.