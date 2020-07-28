В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека

Еще шесть человек пропали без вести
В результате циклона "Ханна" на севере Мексики погибли четыре человека. Еще шесть считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает газета El País.
Отмечается, что мощный ураган привел к сильным наводнениям в трех штатах - Тамаулипас, Коауила и Нуэво-Леон.
В городе Рейноса проливные дожди, вызванные циклоном, затопили детскую больницу. Стихия обрушилась на штат Тамаулипас в разгар коронавируса.
Напомним, 25 июля Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил о формировании первого в этом году тропического шторма над Атлантикой.
Спустя день стало известно, что стихия усилилась до урагана и достигла берегов Техаса.
Также ураган разрушил фрагмент стены, выстроенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции.