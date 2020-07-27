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Ураган обрушил часть стены на границе США и Мексики

Техас, Понедельник 27 июля 2020 11:27
Ураган обрушил часть стены на границе США и Мексики
Фото: стена на границе США и Мексики (steelguru.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Этот участок располагался на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас

Фрагмент стены, выстроенной на границе США и Мексики для сдерживания нелегальной иммиграции, разрушен ударом урагана "Ханна". Этот участок располагался на границе американского штата Техас и мексиканского штата Тамаулипас, он был построен на частные средства.

Об этом сообщает Daily Mail.

В июле эксперты подвергли критике качество заграждения на этом участке и предупредили, что он может рухнуть в реку Рио-Гранде. Кроме того, на этом участке ранее была замечена коррозия.

Напомним, 25 июля Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил о формировании первого в этом году тропического шторма над Атлантикой.

Спустя день стало известно, что стихия усилилась до урагана и достигла берегов Техаса.

Ранее сообщалось, что шторм "Ханна" принесет сильные ливни в разные части Южного Техаса, а также на северо-восток Мексики.

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