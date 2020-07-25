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На Соединенные Штаты надвигается шторм "Ханна"

США, Суббота 25 июля 2020 19:02
На Соединенные Штаты надвигается шторм "Ханна"
Фото: шторм "Ханна" в США (twitter.com/Caller_Courtney)
Автор: Дмитрий Левицкий

Шторм должен выйти на сушу уже во второй половине дня

К берегам Соединенных Штатов Америки приблизился мощный шторм "Ханна". Это первый в 2020 году ураган, который охватит территорию Техаса.

Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным Национальной службы погоды, шторм "Ханна" возник примерно в 145 километрах к северо-востоку от Порт-Менсфилда, штат Техас. Максимальный устойчивый ветер достигал 120 километров в час.

Как прогнозирует синоптик из Майами, непогода усилится до того, как шторм "Ханна" выйдет на берег сегодня во второй половине дня, однако ураган быстро ослабнет после того, как переместится вглубь штата.

Ожидается, что шторм "Ханна" принесет сильные ливни в разные части Южного Техаса, а также на северо-восток Мексики. Ливни могут вызвать опасные неожиданные наводнения.

Кроме того, Национальная служба погоды США предупредила о возможных торнадо.

Напомним, прогнозировали ухудшение погоды сегодня и в Украине; синоптики предупреждали о сильных грозовых дождях в западных областях и в Киеве.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкиураганшторм
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