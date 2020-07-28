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У Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини

Автор: Инна Собора

Ще шість людей зникли безвісти

В результаті циклона "Ханна" на півночі Мексики загинули чотири людини. Ще шестеро вважаються зниклими без вісті.

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Про це повідомляє газета El País.

Відзначається, що потужний ураган призвів до сильних повеней в трьох штатах - Тамауліпас, Коауїла і Нуево-Леон.

У місті Рейноса проливні дощі, викликані циклоном, затопили дитячу лікарню. Стихія обрушилася на штат Тамауліпас в розпал коронавіруса.

Нагадаємо, 25 липня Національний центр США по спостереженню за ураганами (NHC) повідомив про формування першого в цьому році тропічного шторму над Атлантикою.

Через день стало відомо, що стихія посилився до урагану і досягла берегів Штату.

ураган зруйнував фрагмент стіни, побудованої на кордоні США і Мексики для стримування нелегальної імміграції.

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