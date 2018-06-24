Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Мексике убили шесть человек во время просмотра матча сборной на ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    24.06.2018 - 09:31
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Еще один мужчина получил ранения

В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес вчера, 23 июня, шесть человек были убиты во время просмотра матча между национальной сборной и командой из Южной Кореи на чемпионате мира. Об этом сообщает El Universal.

Так, согласно информации издания, семь мужчин собрались в гараже частного дома, чтобы поболеть за свою сборную. Когда они расставили столы, стулья, включили телевизор, открыли пиво и начали смотреть игру, в помещение ворвались вооруженные люди и открыли огонь по болельщикам.

Уточняется, что шесть мужчин погибли на месте, еще один был ранен.

Отметим, сборная Мексики обыграла соперников из Южной Кореи (2:1) в матче второго тура группы F чемпионата мира-2018.

Напомним, ранее во Франции в городе Тур задержали мужчину, который с ножом напал на людей, а также пытался сбросить пожилого мужчину с моста.

В Киеве возле станции метро "Теремки" обстреляли автомобиль
Теги публикации: Чемпионат Украины, чемпионат мира, Мексика, Футбол, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь