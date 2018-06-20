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Интервью

Во Франции задержали мужчину, который с ножом напал на людей

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 22:16
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Он также пытался сбросить человека с моста

Во Франции в городе Тур задержали мужчину, который с ножом напал на людей, а также пытался сбросить пожилого мужчину с моста. Об этом сообщает France Info.

30-летний мужчина незадолго до задержания попросил, чтобы полицейские открыли по нему стрельбу. При этом он кричал: "Аллах акбар".

В результате происшествия никто не пострадал.

Подозреваемый известен полиции за насильственные действия. Планируется определить состояние его психического здоровья.

По факту инцидента проводится расследование.

Напомним, 17 июня во Франции в округе Тулон женщина набросилась с ножом на двух человек в супермаркете, выкрикивая "Аллах акбар".

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Теги публикации: Франция, нападение, атака  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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