ЧМ-2018: Сборная Мексики обыграла Южную Корею в матче второго тура

Счет был открыт с пенальти в середине первого тайма

Сборная Мексики обыграла соперников из Южной Кореи (2:1) в матче второго тура группы F чемпионата мира-2018.

Первый гол в матче на 26 минуте забил мексиканец Карлос Вела, на 66 минуте Хавьер Эрнандес забил второй гол Мексики. В концовке корейцы отыграли один мяч усилиями Сон Хын Мина.

Сборная Мексики набрала 6 очков и возглавляет группу F, но окончательно не обеспечила себе место в плей-офф ЧМ. У Южной Кореи ноль баллов по итогам двух туров.

Соперники команд по группе, сборные Германии и Швеции, встретятся сегодня в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Бельгии в матче против команды Туниса получила наибольшую для себя победу на чемпионатах мира.