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ЧМ-2018: Сборная Мексики обыграла Южную Корею в матче второго тура

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    23.06.2018 - 20:16
Фото: Южная Корея - Мексика (twitter.com/miseleccionmx)
Фото: Южная Корея - Мексика (twitter.com/miseleccionmx)

Счет был открыт с пенальти в середине первого тайма

 

Сборная Мексики обыграла соперников из Южной Кореи (2:1) в матче второго тура группы F чемпионата мира-2018.

Первый гол в матче на 26 минуте забил мексиканец Карлос Вела, на 66 минуте Хавьер Эрнандес забил второй гол Мексики. В концовке корейцы отыграли один мяч усилиями Сон Хын Мина.

Сборная Мексики набрала 6 очков и возглавляет группу F, но окончательно не обеспечила себе место в плей-офф ЧМ. У Южной Кореи ноль баллов по итогам двух туров. 

Соперники команд по группе, сборные Германии и Швеции, встретятся сегодня в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Бельгии в матче против команды Туниса получила наибольшую для себя победу на чемпионатах мира.

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Теги публикации: Южная Корея, ЧМ-2018, Мексика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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