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У Мексиці вбили шість осіб під час перегляду матчу збірної на ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    24.06.2018 - 09:31
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ще один чоловік отримав поранення

У мексиканському місті Сьюдад-Хуарес вчора, 23 червня, шість чоловік були вбиті під час перегляду матчу між національною збірною та командою з Південної Кореї на чемпіонаті світу. Про це повідомляє El Universal.

Так, згідно з інформацією видання, сім чоловіків зібралися в гаражі приватного будинку, щоб повболівати за свою збірну. Коли вони розставили столи, стільці, включили телевізор, відкрили пиво і почали дивитися гру, в приміщення увірвалися озброєні люди відкрили вогонь по уболівальникам.

Уточнюється, що шість чоловіків загинули на місці, ще один був поранений.

Зазначимо, збірна Мексики обіграла суперників з Південної Кореї (2:1) в матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, раніше у Франції в місті Тур затримали чоловіка, який з ножем напав на людей, а також намагався скинути літнього чоловіка з мосту.

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Теги публікації: Чемпионат Украины, чемпионат мира, Мексика, Футбол, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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