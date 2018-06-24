У Мексиці вбили шість осіб під час перегляду матчу збірної на ЧС-2018

Ще один чоловік отримав поранення

У мексиканському місті Сьюдад-Хуарес вчора, 23 червня, шість чоловік були вбиті під час перегляду матчу між національною збірною та командою з Південної Кореї на чемпіонаті світу. Про це повідомляє El Universal.

Так, згідно з інформацією видання, сім чоловіків зібралися в гаражі приватного будинку, щоб повболівати за свою збірну. Коли вони розставили столи, стільці, включили телевізор, відкрили пиво і почали дивитися гру, в приміщення увірвалися озброєні люди відкрили вогонь по уболівальникам.

Уточнюється, що шість чоловіків загинули на місці, ще один був поранений.

Зазначимо, збірна Мексики обіграла суперників з Південної Кореї (2:1) в матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2018.

Нагадаємо, раніше у Франції в місті Тур затримали чоловіка, який з ножем напав на людей, а також намагався скинути літнього чоловіка з мосту.