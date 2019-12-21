В Мексике столкнулись круизные лайнеры, есть пострадавшие

В Мексике произошло столкновение двух круизных лайнеров в порту Козумел, в результате чего пострадали 6 пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, пассажиры сразу не поняли, что именно произошло. Кое-кто думал, что лайнер столкнулся с большой волной. В результате столкновения пострадали по меньшей мере 6 пассажиров, они были госпитализированы для обследование. Однако столкновение не повлияло на техническое состояние лайнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре в Одесской области в результате столкновения двух рыбацких лодок погиб человек. Столкновение произошло из-за ограниченной видимости в тумане, а также из-за отсутствия осветительных огней на одной из лодок.

Также РБК-Украина писало, что в Индии в результате аварии туристической лодки погибли 12 человек и еще 20 пропали без вести. На момент аварии на борту лодки находились около 60 человек. Спасти удалось лишь 26 человек.

Кроме того, в июле у берегов Туниса затонуло судно с мигрантами, которые плыли в направлении Европы. Всего на судне находились 86 человек. Спасатели нашли только четырех, один из которых впоследствии скончался.