У Мексиці стався вибух у лікарні

Фото: на місці вибуху в Мехіко (Especial)

У результаті вибуху в лікарні Мехіко постраждали 14 осіб

У Мексиці в результаті вибуху в одній з лікарень столиці країни Мехіко постраждали щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Excelsior.

За інформацією видання, серед постраждалих дев'ять жінок і п'ятеро чоловіків у віці від 33 до 81 року, більшість з них отримали опіки.

Також було пошкоджено шість автомобілів, припаркованих поруч з лікарнею.

Причини вибуху поки не встановлені, за попередніми даними, стався витік азоту і кисню, суміш яких викликала вибух.

Мексиканська поліція почала розслідування події.

Фото: на місці вибуху в Мехіко

Нагадаємо, 27 березня в Чимальуакан (Мексика) відбувся вибух у двох майстерень з виробництва піротехніки: над містом піднявся величезний стовп чорного диму і були чутні звуки вибухів піротехніки.

В цей же день на північному сході Китаю невідомий підпалив відділ дорожньої поліції Бюро громадської безпеки Шеньяна, після чого підірвав саморобну бомбу. В результаті інциденту загинув сам підривник, ще три людини отримали поранення.