У Мексиці стався вибух у лікарні

У результаті вибуху в лікарні Мехіко постраждали 14 осіб
У Мексиці в результаті вибуху в одній з лікарень столиці країни Мехіко постраждали щонайменше 14 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Excelsior.
За інформацією видання, серед постраждалих дев'ять жінок і п'ятеро чоловіків у віці від 33 до 81 року, більшість з них отримали опіки.
Також було пошкоджено шість автомобілів, припаркованих поруч з лікарнею.
Причини вибуху поки не встановлені, за попередніми даними, стався витік азоту і кисню, суміш яких викликала вибух.
Мексиканська поліція почала розслідування події.
Фото: на місці вибуху в Мехіко
Нагадаємо, 27 березня в Чимальуакан (Мексика) відбувся вибух у двох майстерень з виробництва піротехніки: над містом піднявся величезний стовп чорного диму і були чутні звуки вибухів піротехніки.
В цей же день на північному сході Китаю невідомий підпалив відділ дорожньої поліції Бюро громадської безпеки Шеньяна, після чого підірвав саморобну бомбу. В результаті інциденту загинув сам підривник, ще три людини отримали поранення.