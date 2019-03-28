ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Китае подорвали бомбу в полицейском участке, есть жертвы

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 10:49
В Китае подорвали бомбу в полицейском участке, есть жертвы
Фото: последствия взрыва в Китае (twitter.com/PDChina)

В результате взрыва в Китае погиб один человек и трое ранены

На северо-востоке Китая в Шэньяне неизвестный поджог полицейский участок, после чего привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что неизвестный поджег отдел дорожной полиции Бюро общественной безопасности Шэньяна, после чего подорвал самодельную бомбу. В результате инцидента погиб сам подрывник, еще три человека получили ранения. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, ранее в западной части Стокгольма произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. По данным полиции, три человека получили медицинскую помощь на месте, еще двое были доставлены в больницу. Причины инцидента пока не установлены, полиция проводит расследование.

До этого в Мексике произошел взрыв в мастерских по производству пиротехники. О раненых или погибших вследствие взрыва не сообщалось. По данным службы гражданской обороны, на место инцидента направляли спасателей, военных и медиков из Красного креста. Также в социальных сетях появились фото, на которых видно, как над местом взрыва поднимался огромный столб черного дыма.

 

Полиция открыла дело из-за взрывов в Кропивницком
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины КитайбомбаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь