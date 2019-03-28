В Китае подорвали бомбу в полицейском участке, есть жертвы

Фото: последствия взрыва в Китае (twitter.com/PDChina)

В результате взрыва в Китае погиб один человек и трое ранены

На северо-востоке Китая в Шэньяне неизвестный поджог полицейский участок, после чего привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что неизвестный поджег отдел дорожной полиции Бюро общественной безопасности Шэньяна, после чего подорвал самодельную бомбу. В результате инцидента погиб сам подрывник, еще три человека получили ранения. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Напомним, ранее в западной части Стокгольма произошел взрыв, в результате которого пострадали несколько человек. По данным полиции, три человека получили медицинскую помощь на месте, еще двое были доставлены в больницу. Причины инцидента пока не установлены, полиция проводит расследование.

До этого в Мексике произошел взрыв в мастерских по производству пиротехники. О раненых или погибших вследствие взрыва не сообщалось. По данным службы гражданской обороны, на место инцидента направляли спасателей, военных и медиков из Красного креста. Также в социальных сетях появились фото, на которых видно, как над местом взрыва поднимался огромный столб черного дыма.