В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба, есть погибшие

В перестрелке у возле Национального дворца Мексики, президентской резиденции, погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор путешествовал за пределами Мехико в субботу.

По предварительным данным, вооруженный человек вошел в здание на маленькой улице возле дворца. После того, как два человека в здании упрекнули его, мужчина вытащил пистолет и открыл огонь. Когда приехала полиция, обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями, лежащих во дворе здания. Стрелявшего застрелили.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, наОфис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен.

четверо человек погибли вследствие перестрелки, возникшей после ограбления ювелирного магазина.