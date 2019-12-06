ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В перестрелке при ограблении магазина в США погибли четверо человек

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 07:08
В перестрелке при ограблении магазина в США погибли четверо человек
Фото: перестрелка в США (скрин/miamiherald.com)

Грабители пытались скрыться на угнанном авто

Четверо человек погибли вследствие перестрелки, возникшей после ограбления ювелирного магазина. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на газету The Miami Herald.

Как сообщили в полиции, стрельба с угоном машины и захватом заложника произошла в городе Корал-Гейблс. Известно, что двое мужчин совершили неудачную попытку ограбить ювелирный магазин.

Однако вскоре грабителям пришлось скрываться от полиции, поэтому они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS. Также они взяли водителя в заложники.

Пытаясь сбежать, грабители открыли огонь в сторону полицейских, которые начали погоню за нападавшими. В результате перестрелки погибли заложник и мужчина, который стал свидетелем нападения. Также полицейские застрелили нападавших.

Напомним, ранее 5 декабря в США произошла стрельба на военной базе военно-морских сил в Перл-Харбор. В результате два человека погибли. Один пострадавший был госпитализирован.

Стрельба в Княжичах: в полиции Киева могли фальсифицировать доказательства Стрельба в Киеве: правоохранители выясняют обстоятельства конфликта
Новости Украины перестрелкаСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь