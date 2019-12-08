У Мексиці біля президентської резиденції сталася стрілянина, є загиблі

У перестрілці біля Національного палацу Мексики, президентської резиденції, загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що президент Андрес Мануель Лопес Обрадор подорожував за межами Мехіко в суботу.

За попередніми даними, озброєний чоловік увійшов до будівлі на маленькій вулиці біля палацу. Після того, як дві людини в будівлі дорікнули, чоловік витягнув пістолет і відкрив вогонь. Коли приїхала поліція, виявила чотирьох чоловік з вогнепальними пораненнями, які лежали у дворі будівлі. Стрілка ліквідували.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 6 грудня, наОфіс шерифа округу Ескамбія повідомляв, що стрілець був застрелений.

четверо осіб загинули внаслідок перестрілки, виникла після пограбування ювелірного магазину.