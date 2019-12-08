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В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба, есть погибшие

Новости » Происшествия     08.12.2019 - 05:46
В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба, есть погибшие
Фото: президентский дворец в Мехико (wikipedia.org)

Еще два человека получили ранения

В перестрелке у возле Национального дворца Мексики, президентской резиденции, погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор путешествовал за пределами Мехико в субботу.

По предварительным данным, вооруженный человек вошел в здание на маленькой улице возле дворца. После того, как два человека в здании упрекнули его, мужчина вытащил пистолет и открыл огонь. Когда приехала полиция, обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями, лежащих во дворе здания. Стрелявшего застрелили.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения. Офис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен. Ворота NASP на тот момент были защищены из-за сообщений об активной стрельбе.

РБК-Украина писало, что четверо человек погибли вследствие перестрелки, возникшей после ограбления ювелирного магазина.

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