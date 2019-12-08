В Мексике у президентской резиденции произошла стрельба, есть погибшие

Фото: президентский дворец в Мехико (wikipedia.org)

Еще два человека получили ранения

В перестрелке у возле Национального дворца Мексики, президентской резиденции, погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор путешествовал за пределами Мехико в субботу.

По предварительным данным, вооруженный человек вошел в здание на маленькой улице возле дворца. После того, как два человека в здании упрекнули его, мужчина вытащил пистолет и открыл огонь. Когда приехала полиция, обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями, лежащих во дворе здания. Стрелявшего застрелили.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, на военно-морской базе в Пенсаколе, штат Флорида, США произошла стрельба. Тогда один человек погиб, еще одинадцать человек получили ранения. Офис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен. В орота NASP на тот момент были защищены из-за сообщений об активной стрельбе.